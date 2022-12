Ukraińcy ośmieszyli Rosjan. Droga na front prowadziła przez bagno

Podczas gdy pogoda na froncie zdecydowanie przeszkadza Rosjanom, nie ma ona większego znaczenia dla Ukraińców. Po sieci od dawna krążą nagrania, na których widać, że żołnierze Putina porzucają ciężki sprzęt przez utknięcie w błocie czy bagnie. W pierwszych dniach po wybuchu wojny taka kolej rzeczy opóźniła działania Rosjan. Teraz jest podobnie, ponieważ na niektórych odcinkach frontu właśnie topnieje śnieg. Roztopy pojawiły się na południu kraju, co potwierdza to najnowsze nagranie z tego regionu. Widać na nim, że obrońcy Kijowa mkną przez grząski grunt przy pomocy wozu bojowego BMP-1 i nawet nie myślą, że coś może się nie udać. Kierowca zastosował metodę "zygzaka" i co chwilę skręca oś pojazdu, by ten nie ugrzązł w błocie. Dzięki takiej technice, BMP dzielnie radzi sobie w przejeździe przez bagno i dociera na wcześniej zaplanowaną misję w całości. Pod nagraniem nie brakuje ironicznych komentarzy internautów, którzy szydzą z bezradności Rosjan w tego typu akcjach.