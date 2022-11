Atak na lewym brzegu Dniepru. Potężny cios w Rosjan

Do sieci trafiło nagranie z momentu uderzenia artyleryjskiego w rosyjski wóz BTR-80/82A APC. Wszystko działo się w miejscowości Oleszki w obwodzie chersońskim. To miejsce od dłuższego czasu znajduje się pod okupacją armii Putina. Ukraińcy z 59. Brygady Zmechanizowanej zniszczyli pojazd wroga wraz z jego załogą na lewym brzegu Dniepru, czyli po stronie, po której Rosjanie szukali schronienia, ewakuując się z Chersonia. Jak przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski w najnowszym nocnym oświadczeniu, "okupanci nie zaznają spokoju, dopóki znajdują się na ukraińskiej ziemi". Takie ataki są tylko potwierdzeniem obecnej strategii wojsk Kijowa, które będą wypędzać Rosjan jeszcze dalej, aż w końcu zbliżą się do Krymu. W tym regionie ukraińska kontrofensywa przebiegła pomyślnie, jednak z każdym dniem na jaw wychodzą druzgocące fakty dotyczące rosyjskiej okupacji Chersonia, gdzie zginęły tysiące cywili.