Ukraińcy chwalą broń z NATO. Pokazali ją w akcji w Donbasie

Reporterzy agencji informacyjnej Associated Press towarzyszyli w sobotę 18 czerwca ukraińskim oddziałom artylerii, która operuje blisko frontu we wschodnim Donbasie. Żołnierze byli obserwowani podczas używania mobilnych haubic M777, które zostały dostarczone przez Stany Zjednoczone. Ukraińcy bardzo chwalili w rozmowie z dziennikarzami broń wykorzystywaną przez państwa członkowskie NATO. Podkreślali, że udało się dzięki nim zniszczyć już ogromną liczbę rosyjskich jednostek. W rozmowie z AP porucznik ukraińskiego wojska o pseudonimie ''Osa'' powiedział, że haubice te nie tylko są bardzo skuteczne, ale też podnoszą morale wśród żołnierzy. - Te haubice bardzo dobrze się prezentują. Jest to nowy element uzbrojenia NATO, więc to podnosi na duchu naszych żołnierzy – stwierdził porucznik. Jak zauważa, bardzo istotną rolę w skutecznym wykorzystywaniu tej broni jest fakt, że jest ona prosta w obsłudze oraz mobilna. - Dojeżdżamy do jakiegoś miejsca i strzelamy znacznie szybciej niż zwykle. Potem jedziemy do innego miejsca. Strzelamy z tego miejsca i znowu jedziemy w inne. Możemy zmieniać pozycje od 12 do 20 razy, a nawet więcej – dodał. Haubice M777 są bardzo precyzyjne. Uderzają w cel z dokładnością do kilku metrów. Zasięg M777 to około 30-40 kilometrów. Standardowo wystrzeliwuje 2 pociski na minutę, jednak możliwe jest zwiększenie ilości wystrzałów nawet do 5.

