Ukraina wyzwoli Krym. Wskazano datę

"Sztab Generalny Ukrainy będzie kontynuował ostrzeliwanie rosyjskich jednostek i linii komunikacyjnych oraz obiektów logistycznych przez następne kilka tygodni, do lutego, aby stworzyć warunki do decydującej fazy kampanii, wyzwolenia Krymu. Spodziewam się, że wyzwolą Krym do sierpnia" - napisał na Twitterze wojskowy.