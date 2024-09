Ukraina wysyła jednostki do Polski. "Nasi ratownicy mają doświadczenie"

Kondratiuk poinformowała, że ukraińskie władze postanowiły wysłać do Polski specjalistyczne jednostki Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS), aby wsparły działania w walce z powodzią. "Ukraina podjęła decyzję o wysłaniu do Polski jednostek DSNS do pomocy w walce z następstwami powodzi. Nasi ratownicy mają w tym znaczne doświadczenie" – podkreśliła.