Co w razie sukcesu Rosji? "Ukraina walczy naszą wojnę"

Co zrobi Władimir Putin, gdyby udało mu się podbić Ukrainę? - Zdajemy sobie sprawę, że jeżeli Ukraina padnie. Jeżeli Rosjanie zdobędą Kijów i będą w stanie ustanowić jakiś marionetkowy rząd, to nie tylko czeka nas ogromna fala uchodźców. Czeka nas przeniesienie działalności - także rządkowej i pozarządowej - na teren Warszawy i Polski. Przede wszystkim my będziemy kolejnym celem jako NATO - mówiła prof. Katarzyna Pisarska z Europejskiej Akademii Dyplomacji.