Ukraina. Udaremniono przemyt wilków

Nietypowy incydent miał miejsce na lotnisku w Kijowie. Tamtejsze służby celne powstrzymały próbę wywiezienia do Nepalu trzech wilków. Choć w dokumentach zadeklarowano, że to psy rasy łajka syberyjska, to podejrzliwość celników wzbudził jeden szczegół. Wszystkie zwierzęta zamiast szczekać, wyły.