Lubliniec. Młody wilk skonał w męczarniach. Wpadł we wnyki kłusowników

Ciało zwierzęcia zostało odnalezione w lesie pod Lublińcem na Śląsku tydzień temu. Na podstawie przesłanych zdjęć do Stowarzyszenia dla Natury "Wilk", ekolodzy potwierdzili, że to wilk.

Wilk wpadł we wnyki kłusowników

Michał Figura – członek Zarządu SdN "Wilk" pojechał po zwłoki wilka. Oględziny wykazały, że jest to urodzony w zeszłym roku młody samiec. Pętla ze stalowej linki, zamocowana na niewielkim drzewie, zacisnęła się zwierzęciu w pasie i przecięła skórę. Przy każdym ruchu wilka linka wrzynała się coraz głębiej w jego brzuch docierając aż do kręgosłupa.

To nie pierwszy wilk, który zginął w tak bestialski sposób. W ubiegłym roku odnaleziono co najmniej 6 wilków we wnykach i 13 nielegalnie zastrzelonych z broni myśliwskiej. Jak podkreślają ekolodzy, niestety dotychczas niewielu kłusowników udało się wykryć i ukarać.