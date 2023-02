Ukraina przygotowuje się na rocznicę rosyjskiej inwazji. Niepokój przed "symboliczną odpowiedzią Moskwy"

Po roku zmieniła się jeszcze jedna rzecz: choć to Rosja postawiła na głowie świat, który znaliśmy, to tak naprawdę postawa Ukraińców doprowadziła do prawdziwej rewolucji. Naród, któremu Putin w swoim propagandowym orędziu sprzed roku odmówił prawa do istnienia, jeszcze nigdy nie czuł się tak silny i zjednoczony, o czym mówią sami Ukraińcy. Dlatego niezależnie od tego, co Moskwa planuje na rocznicę brutalnej inwazji, Ukraińcy są przekonani, że przetrwają.