Ukraina przejmuje i niszczy wrogi sprzęt. "Można uzbroić tym armie kilku krajów"

Siły ukraińskie opublikowały także film, na którym widać ostrzelany hangar. W środku był rosyjski sprzęt. Portal defense24.pl przeanalizował zdjęcia z ostrzału i opisał jakie jednostki mogły znajdować się wewnątrz zniszczonego hangaru. Gęste i czarne kłęby dymu mają świadczyć o tym, że maszyny były zatankowane i gotowe do użycia. "Są to m.in samochody ciężarowe KamAZ czy Ural, ale także kołowe transportery opancerzone serii BTR (najpewniej w wersji 80/82/82A). Jeżeli informacje strony ukraińskiej o zniszczeniu w tym miejscu nawet 40 pojazdów są prawdziwe, oznacza to, że potencjał bojowy jednostek rosyjskich rejonie ostrzału znacząco spadnie" - czytamy na portalu.