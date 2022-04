Ukraińskie służby alarmują: rosyjskie wojska gwałcą nieletnie dziewczyny

Wojna w Ukrainie. Kolejne doniesienia o gwałtach

Kobieta dodaje, że nie wie, gdzie ma ochronić swoje wnuczki przed tymi "wyzwolicielami". - One są w wieku 10 i 14 lat. Częstujemy ich jedzeniem, a oni (rosyjscy żołnierze - przyp. red.) wchodzą do domów i gwałcą, nie oszczędzają nawet dzieci, strzelają w nogi. Co mam robić? Oni chodzą po wsi, wypytują o młode dziewczęta i proponują w zamian za nie olej napędowy - relacjonuje mieszkanka Tarasówki.