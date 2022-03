Ukraina protestuje przeciwko okupantowi. Tysiące ludzi na ulicach

Wojna w Ukrainie. Protesty przeciwko okupantowi. Zełenski dziękuje

Do proukraińskiej manifestacji doszło też w Berdiańsku na południu Ukrainy. Miasto położone nad Morzem Azowskim od kilku dni jest okupowane przez Rosjan, co nie podoba się lokalnej społeczności. Portal "Ukraińska Prawda" opublikował nawet nagrania z niedzielnych protestów. Widać na nich wznoszących hasła: "Berdiańsk - to Ukraina!", "Kto my? - Ukraińcy!". Nie zabrakło też ukraińskich flag.