Ukraina. Potężne eksplozje w rosyjskich magazynach

Pod ostrzałem znalazły się strategiczne szlaki logistyczne i transportowe rosyjskich żołnierzy, tak by uniemożliwić im uzupełnianie zapasów. M.in. uszkodzono po raz kolejny strategiczny Most Antonowski. Ukraińskie rakiety miały też trafić w pobliski most kolejowy. Tym samym uszkodzenie przepraw odcina Rosjanom dostawy, ale blokuje też drogę ucieczki. Bitwa o Chersoń staje się więc z godziny na godzinę coraz bardziej realna.