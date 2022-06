Kontrofensywa na południu Ukrainy. Najpierw Chersoń, później Krym?

Najpierw Chersoń, później korytarz na Krym?

- Ukraińcy mimo wszystko dojdą do Chersonia. Zobaczymy, co się stanie potem. Czy Rosjanie się wycofają, czy jednak Ukraińcy będą musieli, po ciężkich walkach, zdobyć miasto. Prawdopodobnie nie przy pomocy środków artyleryjskich, ale przy udziale walki w mieście. Z tego, co mi wiadomo, most Antonowsky na Dnieprze, łączący Chersoń z południowymi terenami, jest zaminowany. Jeśli Rosjanie będą się wycofywać, mogą go wysadzić w powietrze. Albo Ukraińcy mogą go próbować zniszczyć, by odciąć możliwość ucieczki – prognozuje Konrad Muzyka.