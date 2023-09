"Ukraina popełniła błąd". Zdecydowane słowa szefa gabinetu prezydenta

Ukraińska minister gospodarki Julia Swyrydenko poinformowała w poniedziałek, że Ukraina złożyła skargi do Światowej Organizacji Handlu (WTO) na Polskę, Węgry i Słowację w związku z przedłużeniem przez te kraje embarga na ukraińskie produkty rolne. - Nie można ukrywać, że mamy poważny spór. Komisja Europejska podjęła błędną decyzję, która szkodzi polskim rolnikom, ale i nie tylko polskim. Ta decyzja wesprze ukraińskich oligarchów - mówił w programie "Tłit" WP szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Podkreślił, że "postępowanie Ukrainy jest błędem". - Decyzja o pójściu do Trybunału jest błędna. To zła decyzja - przekonywał Szrot. Jak tłumaczył, część polityków ukraińskich "prowadzi pewną niezrozumiałą grę".

