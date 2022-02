Ukraina. Pobili się w programie na żywo. Prorosyjski polityk bronił Putina

Bójka w ukraińskiej telewizji. "Rosyjskie narracje"

- Dlatego proszę pana - dodał, zwracając się do prowadzącego program - aby "przestał pozwalać takim ludziom mówić". Oświadczył, że szerzą oni "rosyjskie narracje". Następnie Butusow wstał, podszedł do Szufrycza i uderzył go w twarz, w momencie gdy ten próbował odnieść się do przedstawionych zarzutów. Cios był na tyle silny, że zaskoczony polityk spadł z krzesła na którym siedział. Szybko się jednak podniósł i w odwecie przewrócił Butusowa.