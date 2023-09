Ukraina planuje pozwać Polskę. Mamy odpowiedź ministra

Czy będzie odpowiedź polskiego rządu? Wygląda na to, że nie. - Ukraina nie ma podstaw do takiego pozwu. Sami mówią na razie, że "planują". My będziemy robić swoje. Będziemy dalej walczyć o to, by był utrzymany zakaz wjazdu zboża z Ukrainy do Polski - mówi nam minister rolnictwa.