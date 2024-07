Ukraina płacze i zapowiada odwet za atak na Kijów. "Są konkretne nazwiska morderców"

Rosjanie zmodyfikowali swoje rakiety. Stały się trudniejsze do zestrzelenia, co przyniosło natychmiastowy i tragiczny skutek. Ukraina liczy, że niedługo nie będzie już żadnych ograniczeń do użycia zachodniego uzbrojenia do ataków na cele położone w Rosji. Szuka też nowych sposobów na zwalczanie rosyjskich dronów.