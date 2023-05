Ukraina odniosła się do wybuchu na Krymie. "Podjęliśmy pewne środki"

Ukraina odniosła się do zniszczenia strategicznego mostu na Krymie, do którego doszło w 2022 roku. Doszło wówczas do zniszczenia kluczowego elementu infrastruktury, który stanowił jedyną drogę lądową między półwyspem a Rosją. Po kilku miesiącach szef SBU postanowił uchylić nieco rąbka tajemnicy.