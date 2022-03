Ukraina nie dołączy do UE? Miller odpowiada stanowczo

Wojna w Ukrainie trwa. Prezydent Wołodymyr Zełenski pod koniec lutego podpisał wniosek o członkostwo jego kraju w Unii Europejskiej. Przeciw zastosowaniu przyspieszonej procedury opowiadają się jednak m.in. Niemcy. Wcześniej przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel przyznał, że w Unii istnieją "różne opinie i wrażliwości w UE na temat rozszerzenia". Eksperci są zgodni, że droga Ukrainy do UE jest bardzo daleka i wyboista. O to, czy UE jest gotowa przyjąć ją w swoje szeregi, zapytaliśmy Leszka Millera. - Nie, nie ma o tym mowy. Trzeba jednomyślności 27 państw. UE może przyjąć Ukrainę w poczet kandydatów. To jest do zrobienia - odparł były premier w programie "Newsroom" WP, podkreślając, że "procedura wejścia do UE jest bardzo trudna".