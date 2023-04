Ukraina już się tym chwali. Potężna broń dostarczona

Patriot to system przeciwlotniczy i przeciwrakietowy ziemia-powietrze. Jest przeznaczony do zwalczania samolotów, taktycznych pocisków balistycznych i pocisków manewrujących. W zależności do wersji, system ten jest w stanie zwalczać nadlatujące cele w promieniu od 70 do nawet 160 kilometrów. Produkuje go amerykański koncern Raytheon.