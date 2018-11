Ukraina: eskalacja konfliktu z Rosją korzystna dla prezydenta Poroszenki?

W niedzielę, trzy jednostki należące do marynarki wojennej Ukrainy, zostały ostrzelane i zajęte przez rosyjskie siły specjalne na Morzu Azowskim. Jako "dramatyczną eskalacje napięcia" określa to wydarzenie polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Eskalacja konfliktu na linii Ukraina-Rosja

Konflikt na linii Moskwa-Kijów komentowali w Debacie Poranka na antenie Polskiego Radia 24 zaproszeni goście. "Celem Rosjan jest jak największe zdyskredytowanie państwa ukraińskiego, pokazanie, że jest to w zasadzie parapaństwo, które nad niczym nie ma kontroli, w które w każdym momencie można uderzyć, któremu można zabrać, co się chce" - wskazał na antenie Maciej Kożuszek z „Gazety Polskiej. "Rosja w tym momencie już w zasadzie nic nie ryzykuje. To, co Zachód był w stanie zrobić Rosji, już jej zrobił. Na większe sankcje już nikt raczej sobie nie pozwoli" – dodał.