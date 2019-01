Ukraina: były prezydent Wiktor Janukowycz skazany za zdradę stanu

13 lat więzienia. Taką karę sąd w Kijowie orzekł w procesie toczącym się przeciwko byłemu prezydentowi Ukrainy Wiktorowi Janukowyczowi. Oskarżony o zdradę stanu Janukowycz nie był na odczytaniu wyroku. Od kilku lat przebywa w Rosji.

Kijowski sąd uznał Janukowycza za winnego zdrady stanu i sprzyjania agresywnej wojnie przeciwko Ukrainie ze strony Federacji Rosyjskiej. Uniewinnił go jednak z zarzutu współudziału w naruszeniu integralności terytorialnej Ukrainy. Sędziowie uznali bowiem, że nie ma dowodów na to, by miał wpływ na zmianę granic kraju.