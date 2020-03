Ukraina bez premiera. Ołeksij Honczaruk złożył dymisję

- Deklaracja rezygnacji Honczaruk została przyjęta przez parlament - dodał cytowany przez rosyjską agencję TASS Razumkow. Honczaruk to były prawnik i zastępca szefa gabinetu premiera. W wieku 35 lat został najmłodszym premierem Ukrainy i już raz podawał się do dymsji .

Nie będzie to jednak jedyna dymisja w Kijowie. Według Ołeksandra Kachura, członka prezydenckiej frakcji i wiceprzewodniczącego komitetu Rady Najwyższej ds. organizacji władzy państwowej, ze swojej funkcji ma zrezygnować prokurator generalny Rusłan Riaboszapka.

Jak donosi portal rp.pl poziom zaufania dla ukraińskiego rządu spadł od września z 57 proc. do 28 proc. w lutym. Dodatkowo z sondażu kijowskiego Centrum Razumkowa wynika, że ponad połowa Ukraińców uważa, że kraj "idzie w złym kierunku".

Spory spadek w sondażach zanotował także prezydent Wołodymyr Zełenski. Od września do lutego zaufanie do byłego aktora i komika spadło z 79 do 51 proc.