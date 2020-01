Premier Ukrainy Ołeksij Honczaruk podał się do dymisji. Powodem wyciek nagrania

Ukraiński szef rządu złożył rezygnację na ręce prezydenta. Wszystko przez nagranie, które trafiło do sieci. Słychać na nim jak premier Ukrainy rzekomo krytykuje rozumienie gospodarki przez Wołodymyra Zełenskiego.

Dodaje, że na stanowisko został wybrany po to, aby przeprowadzić program Zełeńskiego. "Aby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące szacunku i zaufania do prezydenta napisałem podanie o dymisję i wręczyłem je prezydentowi z prawem przedstawienia go parlamentowi" - ogłosił premier Ukrainy.