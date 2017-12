Ukradli z Auschwitz kawałek ogrodzenia. Niesforni turyści uniewinnieni

Belgijscy turyści ukradli trzy porcelanowe izolatory, niektóre z fragmentami drutu kolczastego. Tłumaczyli, że przestępstwo popełnili nieświadomie. Konsekwencji ostatecznie nie ponieśli, bo sąd postanowił uniewinnić niesfornych turystów - donosi Radio Kraków. Uniknęli tym samym surowej kary, która grozi za kradzież dóbr o szczególnym znaczeniu dla kultury.

51-letni Yann P. B. i 48-letni William H. zostali zatrzymani przez straż leśną w lipcu ubiegłego roku. Mieli ze sobą fragmenty obozowego ogrodzenia - izolatory i kawałki drutu kolczastego. Były to części, które kiedyś znajdowały się pod napięciem. Prokuratorom tłumaczyli, że kradzieży dokonali nieświadomie, a podnosząc z ziemi przedmioty "popełnili głupotę".

Sąd miał dylemat, jak zakwalifikować czyn

Sąd musiał rozstrzygnąć czy zabrane przez Belgów przedmioty były dobrem o szczególnym znaczeniu, czy nie. Od tego zależała kwalifikacja czynu. Część opinii wskazywała, że przedmioty stanowiły integralną i niepodzielną część zabytku, dlatego za takie dobro powinny zostać uznane. Sąd ostatecznie przychylił się jednak do opinii, że izolatory nie mają unikatowego charakteru, dlatego dobrem o szczególnym znaczeniu nie są. Belgowie zostali więc uniewinnieni.

Turystów kuszą nielegalne pamiątki

To nie pierwszy przypadek, gdy turyści biorą z muzeum zakazane przedmioty. Skandal wywołała izraelska turyska, która ukradła z obozu kilka przedmiotów - szklanki, małe miseczki, metalową śrubę, garść ziemi oraz... znak ostrzegający zwiedzających, aby nie kradli przedmiotów z terenu obozu. Tłumaczyła potem, że potrzebowała ich do stworzenia projektu artystycznego. Innym razem zatrzymano nastoletnich Anglików, którzy próbowali wynieść przedmioty należące do ofiar zagłady.