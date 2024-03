Ukradli sprzęt AGD i starli się z ochroniarzem. Grozi im do 10 lat więzienia

Amatorzy kradzieży sprzętu AGD nagrani przez kamery monitoringu sklepu w Gorzowie Wielkopolskim. Policja udostępniła nagranie, na którym widać moment ucieczki dwóch mężczyzn z popularnego dyskontu ze sprzętem AGD o wartości ok. 400 zł. Złodziejom na drodze stanął ochroniarz, jednak jeden z rabusiów wdarł się z nim w szarpaninę i w pewnym momencie oprócz siły użył także gazu pieprzowego. Dzięki zapisowi z kamer monitoringu służby szybko wpadły na trop sprawców kradzieży. "Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim ustalili i zatrzymali dwie osoby podejrzane o kradzież rozbójniczą w jednym z marketów na terenie miasta. Aby utrzymać się przy posiadaniu skradzionego towaru, jeden z nich użył gazu wobec interweniującego ochroniarza. Mężczyznom przedstawiono zarzut i teraz grozi im kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat" - wyjaśniła policja. Jak się okazało, w niecałe 24 godziny obaj panowie trafili w ręce mundurowych. Podejrzani są w wieku 32 i 30 lat, a za to, co zrobili grozi im bardzo długa odsiadka.