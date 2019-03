Ukradł samochód z miejsca dla niepełnosprawnych. W środku był wózek inwalidzki Ani

Pani Agnieszce skradziono samochód. Passat stał na miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych. W środku znajdował się wózek inwalidzki jej córki. - To strasznie smutne. Zostałyśmy uziemione - mówi kobieta w rozmowie z WP. I prosi o pomoc.

Mama Ani, pani Agnieszka, wychowuje dziewczynkę samodzielnie. Wozi córkę codziennie do szkoły. Co drugi dzień jeżdzą też na rehabilitację Ani. Mieszkają w Gorzowie Wielkopolskim, ale kilka razy w miesiącu ruszają w Polskę na konsultacje lekarskie.

W niedzielę nad ranem ktoś ukradł pani Agnieszce samochód zaparkowany na miejscu dla osób niepełnosprawnych na osiedlowym parkingu. - Auto zostało skradzione sprzed bloku przy ul. Wróblewskiego 42c. To był stary passat, piętnastoletni - mówi WP pani Agnieszka. Kobieta jest załamana. - To strasznie smuci. Jak można ukraść samochód z miejsca dla osób niepełnosprawnych. To o czymś świadczy - mówi.