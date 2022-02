Ukradł puszkę WOŚP. To tylko początek jego kłopotów

Kradzież puszki WOŚP miała miejsce w sobotę. Mężczyzna wszedł do jednego ze sklepów i zamówił w nim hot-doga. Kiedy sprzedawca zaczął go przygotowywać, 25-latek zabrał z lady puszkę z datkami i włożył ją to torby. Następnie odebrał posiłek i wyszedł ze sklepu. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu.