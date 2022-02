Były ksiądz i zakonnica znęcali się nad dziećmi. Jest wyrok sądu

Pod opieką małżeństwa G. znajdowali się: czteroletnia dziewczynka i jej 11-letni brat. Małżeństwo zawiadomiło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, że chłopiec molestuje siostrę, co zakończyło się skierowaniem go do szpitala psychiatrycznego. U chłopca zdiagnozowano zaburzenia psychiczne, jednak nie stwierdzono, by dochodziło do molestowania. Później małżeństwo dostało pod opiekę rodzeństwo niepełnosprawnych chłopców w wieku czterech i sześciu lat, a także ośmiomiesięczną dziewczynkę.