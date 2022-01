Złodziej ukrywał się pod kołdrą. Ukradł puszkę WOŚP

Leżał w łóżku, szczelnie okryty kołdrą

"36-latek nie był zachwycony wizytą stróżów prawa, długo nie otwierał drzwi, wraz z krewną udawał, że nikogo nie ma w domu. Gdy wreszcie policjanci weszli do mieszkania znaleźli go leżącego na łóżku, szczelnie okrytego kołdrą. W rozmowie z funkcjonariuszami przyznał się do kradzieży torebki, którą jak wyjaśnił wyrzucił do kosza, wcześniej wyjmując z niej gotówkę" - opisuje przebieg interwencji Katarzyna Zdanowska, rzeczniczka prasowa policji w Łodzi.