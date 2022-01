30. Finał WOŚP. "Światełko do Nieba"

Tegoroczny Finał WOŚP organizowany jest pod hasłem "Przejrzyj na oczy". Celem zbiórki jest wsparcie okulistyki dziecięcej. Za zgromadzone pieniądze zakupione zostaną m.in.: angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka, oftalmoskopy do badania dna oka, lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka, tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego (rogówki i soczewki), synoptofory do pomiaru kąta zeza, urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń, tomografia dna oka, mikroskopy i stoły operacyjne.