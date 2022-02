Ukradł pieniądze z kościelnej skarbony. Wszystko nagrała ukryta kamera

Policjanci z Myślenic zatrzymali 27-latka i jego o 6 lat młodszą partnerkę, którzy ukradli datki od wiernych ze skarbony w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu. O sprawie poinformował proboszcz, który zgłosił kradzież funkcjonariuszom w drugim tygodniu lutego. Złodziej został przyłapany dzięki nagraniu z ukrytej kamery, na którym widać, jak klęka w przedsionku, zakłada na głowę kaptur, po czym chowa pieniądze. Do podobnych incydentów doszło w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz w Sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej. – W planie mieli również kolejne włamania do kościelnych skarbon – przekazało biuro prasowe policji, we wtorek (15 lutego). Sprawcy kradzieży przyznali się do winy. Za włamanie grozi im do 10 lat więzienia.