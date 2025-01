Ukradł bmw, napadł na sklep i stację. 24-latkowi grozi do 20 lat

Funkcjonariusze z Komendy Stołecznej Policji dopadli 24-latka podejrzanego rozboje z 25 grudnia w Warszawie na ul. Przy Agorze i w miejscowości Mościska. Mężczyzna został zatrzymany w poniedziałek w momencie próby kradzieży w jednym ze sklepów przy ul. Marszałkowskiej. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa Żoliborz 24 latek usłyszał zarzuty rozbojów, za które grozi mu kara łącznie nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Sąd uwzględnił wniosek prokuratura i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. „Śródmiejscy policjanci rozpoznali w mężczyźnie sprawcę rozboju, do którego doszło 25 grudnia tego roku na ul. Przy Agorze 28 w Warszawie. Wtedy napastnik podszedł do BMW, którego kierujący udał się do bankomatu, pozostawiając włączony silnik. Mężczyzna usiadł na miejscu kierowcy i powiedział siedzącej na tylnej kanapie córce właściciela samochodu, że ją zastrzeli, jeśli ta nie opuści pojazdu. Kilkanaście minut później, ta sama osoba dokonała kolejnego rozboju, tym razem na stacji paliw w miejscowości Mościska (pow. Warszawski Zachodni), terroryzując jej pracownika przedmiotem przypominającym broń palną. Napastnik porzucił BMW i uciekł” – podała policja w komunikacie. Mężczyzna został zatrzymany w centrum Warszawy. Znaleziono przy nim dwa noże, młotek do wybijania szyb oraz kominiarkę.

