"Ukłon w stronę tradycji". Duda liderem zaufania u sąsiadów

Zgodnie z opublikowanymi we wtorek wynikami badania, von der Leyen uzyskała 65% wskazań, nieznacznie wyprzedzając prezydenta Dudę, który zdobył 64,6% głosów respondentów. Na kolejnych miejscach znaleźli się premier Kanady Justin Trudeau z wynikiem 60%, prezydent Francji Emmanuel Macron z 58,4% oraz prezydent Mołdawii Maia Sandu, którą obdarzyło zaufaniem 57,3% uczestników sondażu.

Centrum Nowa Europa oceniło, że pierwsze miejsce von der Leyen "jest najprawdopodobniej odzwierciedleniem wdzięczności Ukraińców za jej wysiłki na rzecz promowania drogi Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej".

Komentując wynik prezydenta Dudy, think tank podkreślił, że wysoki poziom zaufania wobec polskiego przywódcy jest "swoistym ukłonem w stronę tradycji", gdyż "polscy przywódcy i Polska ogólnie postrzegani są przez ukraińskie społeczeństwo w pozytywnym świetle".

Jednocześnie zwrócono uwagę na znaczący spadek zaufania do prezydenta Dudy w porównaniu z poprzednim rokiem – aż o 13,1 punktu procentowego. "Jeśli porównamy to z wynikiem z 2022 roku (86,8%), kiedy Andrzej Duda był niekwestionowanym liderem zaufania Ukraińców, możemy mówić o katastrofalnym spadku sympatii społecznej (co piąty Ukrainiec zawiódł się na polskim przywódcy w ciągu ostatnich trzech lat)" – zauważyło Centrum Nowa Europa.