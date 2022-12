Ujawnili działania Rosji. Potężne inwestycje militarne na Dalekiej Północy

- Od czasu sabotażu na Morzu Bałtyckim podwoiliśmy naszą obecność, z okrętami, z łodziami podwodnymi, z morskimi samolotami patrolowymi na Morzu Bałtyckim i Północnym, częściowo po to, by wszystko monitorować, mieć lepszą świadomość sytuacyjną, ale także po to, by wysłać komunikat o odstraszaniu i gotowości do ochrony - powiedział Stoltenberg, jak podaje CNN.