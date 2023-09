Ujawnili druk setek nazistowskich książek. Skandal w Argentynie

Argentyńska Policja Federalna doprowadziła do zamknięcia drukarni, która publikowała i sprzedawała książki o tematyce nazistowskiej. Setki tekstów wychwalających ideologię nazistowską zostały skonfiskowane, a jedna osoba trafiła do aresztu. - Wciąż jesteśmy zdumieni ilością materiałów, które można określić jako "historyczne", jeśli chodzi o liczbę książek o ideologii nazistowskiej i partii nazistowskiej – przekazał komisarz generalny policji Carlos Alejandro Ñamandú. W ocenie policji była to "historyczna konfiskata" nazistowskiej propagandy, jedna z największych w ostatnich latach. W nalocie w San Isidro udało się przejąć 230 książek już gotowych do dystrybucji – zawierających wizerunki swastyk, żelaznych krzyży i innych symboli nazistowskich. Ñamandú podkreśla, że odcięcie sprzedaży i kanałów dystrybucji to dopiero pierwsza faza dochodzenia. – Prawo karze nie tylko tych, którzy produkują, ale także tych, którzy kupują – wskazuje komisarz generalny. Eksponowanie symboli nazistowskich w Argentynie jest uznawane za przestępstwo.