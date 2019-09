UFO udokumentowane przez żołnierzy USA? Amerykańska armia potwierdza autentyczność nagrania

UFO udokumentowane przez żołnierzy USA? US. Navy potwierdza autentyczność nagrania ukazującego niezidentyfikowany obiekt latający. Sprawę skomentował skomentował amerykański rzecznik marynarki wojennej, Josh Gradisher

UFO nagrane przez żołnierzy USA?

Jak podaje TVN24, amerykańska armia potwierdziła autentyczność materiału nagranego przez amerykańskich pilotów, na którym widać niezidentyfikowane obiekty latające (UFO). Przypominamy, że nagranie zostały zarejestrowane w latach 2004-2015 przez pilotów Marynarki Wojennej. Na wideo możemy zobaczyć obiekty, poruszające się z prędkością, której nie jest w stanie osiągnąć samolot. Trzy nagrania zostały opublikowane w 2017 roku przez organizację „To The Stars Academy of Arts and Science” (TTSA). Na filmach, które opublikowaliśmy później widać dwa obiekty z 2004 oraz 2015 roku. Nagrania zarejestrował system znajdujący się na pokładzie myśliwców F/A-18.