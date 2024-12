UE realizuje nową strategię gospodarczą. Eksperci o celach Polski

- Państwa unijne dzielą się na trzy grupy. Jedne współpracują z Chinami i są też uzależnione gospodarczo, chociażby Niemcy. Drugie mogą się zdystansować do Chin, bo nie są uzależnione gospodarczo, tak jak Litwa. I trzecie, które próbują balansować pomiędzy relacjami gospodarczymi, które utrzymują, ale jednocześnie trochę się dystansując, takie stanowisko ma Polska. Mamy Stany Zjednoczone. To nie tylko gwarant bezpieczeństwa, ale także wielki partner inwestycyjny i handlowy, ale wyzwaniem dla UE będzie prezydentura Trumpa - mówiła o strategii globalnej UE dr Małgorzata Bońkowska z Centrum Stosunków Międzynarodowych. UE w odpowiedzi na zmieniające się wyzwania globalne, musi określić kierunki działań polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Takim dokumentem jest Globalna Strategia UE, o której szczegóły wypytała ekspertów dziennikarka WP Agnieszka Kopacz-Domańska. Zdaniem dr Bońkowskiej, największymi partnerami w tej strategii dla UE są teraz Chiny i Stany Zjednoczone. Dzięki Globalnej Strategii UE ma zyskać ramy działania w niestabilnym świecie, stawiając na wielowymiarowe podejście obejmujące bezpieczeństwo, rozwój, dyplomację i współpracę międzynarodową państw członkowskich. Obejrzyj całą rozmowę, by dowiedzieć się więcej o strategii UE, dzięki naszym ekspertom. Materiał powstał we współpracy z Parlamentem Europejskim.