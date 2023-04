Uderzyli w dniu wizyty Putina. HIMARS-y nagrane w akcji

Ukraińcy uderzyli z amerykańskich HIMARS-ów nad ranem w dniu wizyty Putina we wschodniej Ukrainie. Do sieci trafiło nagranie z okolic Odessy, na którym widać baterię HIMARS w akcji. Salwa z amerykańskiej broni została wycelowana w rosyjskie pozycje w okolicach Jużna. Kilka rakiet uderzyło w bazę okupantów i okopy, które służyły do obrony rosyjskiej pozycji. Akcja działa się na południu podczas gdy Władimir Putin tego samego dnia odbywał podróż po okupowanych częściach obwodów chersońskiego i ługańskiego. Przywódca Rosji spotkał się z dowódcami swoich sił po to, by sprawdzić, jak idą postępy w walkach w anektowanych wcześniej regionach we wschodniej Ukrainie.