Uderzyli tuż nad ranem. Grad rakiet z HIMARS-ów spadł na Rosjan

Rosjanie toczą coraz trudniejsze walki pod Donieckiem. Do sieci trafiło nagranie z okolic miasta, na którym widać, jak Ukraińcy atakują Rosjan za pomocą rakiet z HIMARS-ów. Żołnierze Zełenskiego zmienili taktykę i coraz częściej dziesiątkują Rosjan, zajmując nietypowe pozycje na autostradach czy wiejskich trasach. Związane jest to z nowymi rakietami do systemów HIMARS, które mają zdecydowanie większy zasięg i sieją jeszcze większe spustoszenie na froncie. Do tego łatwiej w zimowych warunkach uciec z miejsca ataku asfaltową drogą, niż walczyć z błotem na polach. W tym przypadku Ukraińcy z samego rana uderzyli w składy amunicji okupantów zlokalizowane ok. 15 km od Doniecka. Zniszczeniu uległo też kilka pojazdów opancerzonych. Każdy taki skuteczny atak spowalnia działania Rosjan w tym regionie i to na kilka dni przed rocznicą wybuchu wojny.