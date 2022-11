Uderzenie rakiety w Przewodowie. Mamy głos z rządu

- Polskie śledztwo jest prowadzone przez polską prokuraturę. Prokuratura korzysta też z pomocy międzynarodowej. Najwazniejsze jest to, by podejmować wszelkie działania, które są do wykonania w tych pierwszych godzinach, zabezpieczenie próbek, przebadanie dokładne miejsca - powiedział w specjalnym wydaniu programie "Newsroom" Wirtualnej Polski Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości. - Wiemy o zapewnieniu Joe Bidena, o wsparciu amerykańskich ekspertów - dodał. Pytany o wczorajsze spotkania na najwyższym szczeblu, Michał Woś powiedział, że wszystkie miały klauzulę tajności, ale przekazał, że przekazano wszystkie informacje, jakie na tamtym etapie mieliśmy i już wtedy podejmowano decyzje, jakie działania podjąć. - Chodziło o to, by dobrze poprowadzić to śledztwo, pierwsze chwile po zdarzeniu są najważniejsze - dodał.

