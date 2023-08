Uderzają w Tuska słowami Łukaszenki. Minister broni premiera

Premier Mateusz Morawiecki uderza w Donalda Tuska wykorzystując słowa Łukaszenki. - Od rezultatu tej wojny zależy również nasze bezpieczeństwo i czy nie będziemy kolejnym celem ataku rosyjskiego. Jeżeli Ukraina by padła, to tak by było zgodnie z przepowiednią Lecha Kaczyńskiego z Tbilisi. Polska może podlegać prowokacjom. Czego należałoby oczekiwać od elit politycznych? Solidarności i jedności. Tymczasem ze strony polskiej opozycji przy każdej z tych prowokacji spotykamy się z atakami na polski rząd. Opozycja kpi z polskiego rządu i wypisuje nieodpowiedzialne tweety nt. wagnerowców - mówił w programie "Tłit" Jarosław Sellin. Patryk Michalski dopytywał o powoływanie się na słowa Łukaszenki ws. Tuska. Białoruski dyktator nazywał niedawno Polskę "hieną Europy". - Powiedział Łukaszenka coś takiego czy nie powiedział? Powiedział jedno i drugie i warto to przypominać. Warto przypominać jak Polska jest postrzegana z punktu widzenia tego dyktatora i co mówi o polskich politykach. Warto przypominać co Donald Tusk wygadywał o granicy polsko-białoruskiej. Niech się pan dalej wyzłośliwia, natomiast nie jest obojętne co mówią dyktatorzy. Za takimi oświadczeniami często kryje się plan polityczny - dodał polityk PiS odnosząc się do cytatu z senatora PiS Stanisława Karczewskiego, który nazwał kiedyś Łukaszenkę "ciepłym człowiekiem".