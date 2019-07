Uczyli latać Putina na motolotni. Zginęli w wypadku

Dwaj piloci, którzy w 2012 roku byli instruktorami prezydenta Rosji Władimira Putina, zginęli w niedzielę w katastrofie śmigłowca pod Moskwą. Przyczyny wypadku wciąż pozostają nieznane, ale według nieoficjalnych informacji, była nią awaria maszyny.

W wypadku zginęli szef Rosyjskiej Federacji Lotnictwa Ultralekkiego Igor Nikitin oraz pilot Oleg Czernigin. Nikitin był osobistym instruktorem Putina przed lotem na motolotni w 2012 roku, a Czernigin - jednym z asystentów podczas nauki. Trzecia ofiara wypadku to pasażer śmigłowca, którego tożsamości nie ujawniono.

Lot Putina

Po przejściu szkolenia Putin odbył lot podróż z żurawiami syberyjskimi na Półwyspie Jamalskim. Za sterami motolotni i w asyście Nikitina oraz ornitologów, prezydent Rosji poprowadził klucz młodych żurawi na ich pierwszą migrację. Była to część projektu "Lot nadziei".

- Przez miesiąc-półtora trzeba było nauczyć Władimira Władimirowicza Putina latać. Nie uważałem za stosowne, by pytać, po co mu to jest potrzebne - wspominał na łamach "Kommiersanta" Igor Nikitin.