Białoruś negocjuje z Moskwą. Łukaszenka: "Ale nie wejdziemy w skład Rosji"

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka poinformował, że jego kraj chce realizować umowę o państwie związkowym. Mińsk i Moskwa mają poszerzać współpracę, ale wstrzymać się z rozwiązaniami zakładającymi utworzenie wspólnych instytucji państwowych i waluty.

- Umówiliśmy się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, że nie będziemy niszczyć umowy o państwie związkowym. Dlatego, że jeśli zaczniemy to robić, to zburzymy wszystko, co stworzyliśmy w tym czasie - cytuje Łukaszenkę RMF FM.