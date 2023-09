Uczniowie zmuszeni do udziału we mszy świętej? Dyrekcja zabrała głos

Odpowiedź dyrekcji

"Obowiązkiem ucznia jest uczestniczenie w uroczystościach związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Nasza szkoła Technikum Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej zawsze rozpoczyna rok szkolny w powiązaniu z uroczystościami rocznicy wybuchu II wojny światowej, która to wojna rozpoczęła się w budynkach naszej szkoły. Co roku na Placu przylegającym do szkoły odbywają się uroczystości. Dlatego nasi uczniowie jak co roku poproszeni zostali o uczestnictwo w tych obchodach" - zaznaczył Wojciech Władziński.