Uczniowie z Sosnowca wypisują się z lekcji religii. Zapytali ich o powody

Deklaracją ateizmu, ale przede wszystkim chęcią oszczędzenia czasu uczniowie z Sosnowca tłumaczą swoje decyzje ws. rezygnacji z udziału w lekcjach religii. W diecezji sosnowieckiej na taki krok zdecydowała się wyjątkowo duża grupa młodzieży.

Jeszcze 10 lat temu w diecezji sosnowieckiej w katechezach uczestniczyło ok. 95 proc. uczniów, ale najnowsze dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce pokazały znaczny spadek tego odsetka. Teraz w lekcjach religii bierze udział nieco ponad 75 proc. młodych ludzi (mniej jest tylko w diecezji warszawskiej).

Skąd taka zmiana? "Jestem osobą niewierzącą", "Wiara nie powinna być oceniana w szkole" czy "To godzina więcej spania, albo wcześniejszy powrót do domu" - to odpowiedzi, które usłyszał reporter portalu naTemat.pl, kiedy zapytał o powody rezygnacji z lekcji religii.