Uczennice miały dekoncentrować chłopców? Dyrektor: Nie żyjemy na Bliskim Wschodzie

W środę rozpoczęły się trzydniowe próbne egzaminy ósmoklasistów. W jednej ze szkół podstawowych w Gdańsku szkolna pedagog apelowała do uczennic, by na próbne egzaminy nie przychodziły w zbyt krótkich spódnicach. Tłumaczyła, że mogą one dekoncentrować chłopców.