Uciekał przed policją. Tragiczny finał ucieczki motocyklisty

Do zdarzenia doszło w ostatni piątek (12 maja) ok. godz. 17.30. W Wałbrzychu nieoznakowany radiowóz rozpoczął pogoń za motocyklistą, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna uciekał drogą krajową nr 35 przez Mokrzeszów, aż dotarł do Świdnicy.