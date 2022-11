Ucieczka Rosjan z Chersonia nie była łatwa. Oto dowód

Na przełomie ostatnich dni rosyjskie oddziały uciekały za Dniepr, by uniknąć konfrontacji z ukraińską ofensywą w okolicach Chersonia. Nie było to jednak zbyt łatwe do wykonania, ponieważ każda grupa piechoty armii Kijowa jest wspierana przez Siły Powietrzne. Tym razem do sieci trafiło nagranie, na którym piloci śmigłowców Mi-8 i Mi-24 wykonują rutynowe misje w powietrzu, by odwrócić uwagę wroga. Przy okazji, dzięki łączności, przekazują najnowsze informacje z frontu. Takie działanie pomaga żołnierzom Zełenskiego skutecznie atakować cele nieprzyjaciela i w tym wszystkim nie dać złapać się w żadną pułapkę. W wypędzeniu wojsk Putina z obwodu chersońskiego to właśnie ukraińskie lotnictwo odegrało kluczową rolę przy wsparciu artylerii. Braki w sprzęcie i potężne straty w armii zmusiły Rosjan do ucieczki.